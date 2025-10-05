الشرق الأوسط السعودية: قاآني: هنية ونصر الله لم يعلما بتوقيت «الطوفان»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: طهران-

كشف قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وأمين «حزب الله» السيد حسن نصر الله، لم يكونا على دراية بتوقيت عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي مقابلة بثّها التلفزيون الإيراني، أمس (السبت)، قال قاآني إنه كان في بيروت لحظة اندلاع العملية، وإن نصر الله لم يكن مطلعاً على توقيتها أيضاً.

وأضاف أن «هنية كان في طريقه إلى المطار متجهاً إلى العراق، وعلم ببدء العملية أثناء عودته». لكن الجنرال الإيراني أوضح أن «نصر الله بعد تلك اللحظة بدأ بالتخطيط مبكراً لمرحلة ما بعد (طوفان الأقصى)».

وتحدث قاآني للمرة الأولى عن أنباء اغتياله، مؤكداً أنها «شائعات» أطلقتها إسرائيل لتتبع الاتصالات. وقال: «كنت أتحرك بسرية، وتجنبت الظهور في البرامج التلفزيونية».



