living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من دير القمر: أساس وجودنا في الجبل التناغم والتلاقي

4
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء مع أهالي وفعاليات دير القمر في مطعم "الميدان" الى انه عندما عرض عليه مشروع ترميم السوق تحمس له لأنه رأى كم يمكن ان يكون جاذبا للسياحة في دير القمر.

وقال: "كان لدينا خوف الا نستطيع ان نقوم بالمشروع مع البلدية السابقة، وعندما أتت الانتخابات الاخيرة وجدنا انه يجب ان ندعم الشباب الذين وصلوا، وانا كان لدي طلب وحيد عندما دعمنا اللائحة ان تتم الموافقة على المشروع وهكذا حصل واليوم زيارتي الى البلدة لها طابع انمائي اكثر من كونه سياسياً".
باسيل أشار الى ان هناك ضرورة ليترمم الشارع لانه سيساعد على تعزيز السياحة في البلدة، ولأن دير القمر نقطة جذبٍ للمنطقة برمتها وصولاً إلى الجنوب.

وشكر باسيل البلدية لادراكها أهمية هذا المشروع الذي يجب أن يكون طابعه انمائياً مضيفاً: التحدي الاساسي هو يكون هناك ثقافة عامة وتفهم من أهالي البلدة من اجل المضي بالعمل والتحدي الثاني هو تأمين التمويل.
باسيل شدد على ان "اساس وجودنا بهذا الجبل هو التناغم والتلاقي الجامع مع سيدة التلة يعبر عن قدرة دير القمر على تأمين التناغم وبقدر هذا التنوع يبقى لدينا لبنان.

كذلك كانت كلمة لمنسق دير القمر في "التيار" عبدو زيادة رحب فيها بباسيل، مؤكدا ان وجوده رسالة بأن دير القمر لا تزال وفية للتيار الوطني الحر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout