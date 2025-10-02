أبي خليل: الحكومة تستقيل من واجباتها وكتلتنا ستتوسع في الإنتخابات

A + A -

أكد النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر مع اجراء الانتخابات في موعدها، مشدداً على أن "مواقفنا نؤكد عليها بأفعالنا ووضعنا افضل من 2022 ويجب ان تجرى الانتخابات". وقال أبي خليل في مقابلة مع برنامج "صار الوقت" على mtv: "كتلتنا ذاهبة نحو التوسّع في الانتخابات".



وشدد على أن الحكومة تقول لنا "ما بدي أعمل شي" وكأنها تستقيل من واجباتها وفي المقابل هناك قانون انتخاب ساري المفعول"، لافتاً إلى أن الحل موجود لكل الشوائب في القانون. وأوضح أن اللبناني أينما وجد في الإغتراب لا يمكنه أن يقترع إلا في دائرة قيد نفوسه أي لا يمكنه الإقتراع ل128 نائباً، مشيراً إلى أن "مقولة ال6 مقاعد أو ال128" فيها نوع من الغش.