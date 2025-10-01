المفتي دريان استقبل وفدًا من التيار الوطني الحر.. عطا الله: دعوناه الى احتفال 13 تشرين وأثنينا على دوره الوطني الجامع

A + A -

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جورج عطاالله،الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة بوفد من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لدعوته للمشاركة في إحتفالنا السنوي الذي نقيمه كل سنة بذكرى 13 تشرين".



أضاف :"وكانت مناسبة تداولنا خلالها مع صاحب السماحة في الأمور الوطنية العامة، وأثنينا على دوره وعلى مرجعيته الروحية والوطنية والدور الجامع الذي من الممكن أن تلعبه المرجعيات الروحية وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد على كل المستويات السياسية والوطنية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عرض لنا سماحته تصوره ورؤيته للوضع، وكيف أن إمكانية كل القوى السياسية والمرجعيات الروحية والوطنية تشتغل سويا يدا واحدة وبوعي كامل لتجاوز هذه الظروف الصعبة، وكي نستطيع مع بعضنا أن نعيد ونثبت ركائز إطلاق العجلة السياسية لبناء لبنان على مستوى المؤسسات وعلى مستوى حكم الدولة".

وتابع :"ونقلنا لسماحته تحيات رئيس "التيار الوطني الحر"، وقد حملنا أيضا التحية لرئيس التيار الوطني الحر".

ورافق عطالله ريما سليمان ورمزي دسوم وروني جدعون من مكتب العلاقات الروحية في "التيار".