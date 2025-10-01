سليم عون: "المؤسف أن كلمة الفصل تبقى مرهونة للخارج بدل أن نصنع حلولنا بأنفسنا"!

A + A -

قال النائب سليم عون في حديث لـ"صوت كل لبنان" إنّ "ما نراه اليوم أن كل فريق يتشبث بموقفه ويمارس الضغط على الآخر ما يؤدي إلى تعقيد الأزمة التجارب السابقة تؤكد أن الحلول غالباً تأتي من الخارج فينقلب الجميع ويوافق دون خجل، والمؤسف أن كلمة الفصل تبقى مرهونة للخارج بدل أن نصنع حلولنا بأنفسنا."

وأضاف عون: "الأزمة مسؤولية الحكومة أولاً لأنها هي السلطة الفعلية نحن لدينا قانون نافذ منذ ثماني سنوات وكل ما يلزم هو تطبيقه عبر لجنة وزارية من الداخلية والخارجية، وإذا أرادت الحكومة التعديل فلتقدّم مشروع قانون وترسله إلى المجلس النيابي بدل رمي المسؤولية على النواب."

وأوضح أنّه "لا يمكننا حرمان أي جيل من حق الترشح والتمثيل وكذلك المغتربون وموقفنا واضح: القانون موجود ويجب السير به من يريد تغييره فليتحمّل مسؤوليته، والمطلوب تطبيق القانون لا ابتداع أعذار جديدة."