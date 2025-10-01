عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: التواصل عاد "فاتراً" بين عون وسلام... تصعيد نيابي يستحضر النصاب والاجتهادات

الأخبار: أميركا تستبيح الأجواء اللبنانية...مهمات غامضة ولبنان ينجو من ثلاث كوارس محققة

عون - سلام: صراع الأمر لمن؟

سلام ترامب... غزة كوسوفو الثانية



البناء: واشنطن تعترف بتعديل الخطة بناء على طلب نتنياهو دون العودة للعرب وتركيا | المقاومة تنسّق مع الوسطاء العرب موقفها… وقطر: قضايا تحتاج للتفاوض وإيضاح | إيطاليا تتوسّط مع الأسطول وتنسحب… والاحتلال يستعدّ… وتحرك تضامنيّ اليوم



اللواء: لبنان يرحِّب بخطة ترامب.. ولا مجلس وزراء هذا الأسبوع

تعليق الجلسات التشريعية.. وإطلاق تسجيل المغتربين يخرق المواجهة حول القانون الانتخابي



الجمهورية: تطويق رئاسي لذيول "الصخرة"

قانون الإنتخاب... هل يفرض تعطيلًا وتمديدًا

الديار: من غزة الى بيروت... خرائط اشتباك جديدة ترسم؟

سلام في بعبدا «دون تصريح»: مقاربة الرئيسين مختلفة

الخلافات السياسية تُسقط النصاب وتعطل التشريع



l'orient le jour: Berry mis au pied du mur : pas de législation avant d’amender la loi électorale



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» في مفترق طرق: خطة ترمب تجحفنا لكننا سنتعامل بإيجابية

مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات الإشكالية مثل السلاح ستتخذ بإجماع الفصائل

الأنباء الكويتية: إشادة قطرية بالجيش اللبناني.. ورئيسا الجمهورية والحكومة رحّبا بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

لقاء «بعبدا» كسر الجفاء بين عون وسلام.. وإصرار رئاسي على الانتخابات