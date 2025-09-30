عن العقوبات على إيران.. بيان "للحزب"

A+
أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:
ليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خرج من الاتفاق النووي الذي وقعته مع المجموعة الدولية (5+1) في العام 2015، بل إن الولايات المتحدة الأميركية وبرئاسة الرئيس الحالي دونالد ترامب هي من مزقت هذا الإتفاق، وليست إيران هي من تحللت من الالتزامات والموجبات المرتبطة بالاتفاق ولكن الترويكا الأوروبية (بريطانيا ـــ فرنسا ـــ ألمانيا) هي من أخلت بها، وعليه فإن ذهاب هذه الترويكا اليوم إلى تفعيل ما يسمى بآلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران يعني سقوط آخر ورقة توت عن مصداقية هذه الأطراف وعدم جديتها في تحمل المسؤولية حيال الملفات الشائكة والحساسة على الصعيد الدولي.