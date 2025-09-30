living cost indicators
طقس خريفي متقلّب... هل تتساقط الأمطار؟

30
SEPTEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا فوق الجبال في الفترة الصباحية، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و بداية ارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل، ثم يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ثم يعود إلى الاستقرار اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل لتصبح دون معدلاتها مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مما يؤدي الى ارتفاع بموج البحر.

الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا فوق الجبال في الفترة الصباحية مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و بداية ارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل، ثم يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الخميس:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة الساحل وارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

الجمعة:  
صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية يرافقها ارتفاع بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا فوق الجبال بسبب تكون الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 70 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,31
-ساعة غروب الشمس: 18,25

 ==== ج.ع

