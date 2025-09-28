living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - البُعد الوطني الشامل في خطاب باسيل و"التيار"...

28
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في لبنان، أحزاب ومجموعات طائفية يحيي كلٌ منها ذكرى شهيده، وغالباً ما يخوّن كل مقاومة الفريق الآخر، ويهين شهداءه وينتقص من قدرهم ومن قيمتهم الرمزية في وجدان من يحبونهم.
في لبنان تاريخياً قضايا فئوية متواجهة. اليمين واليسار، المسيحيون والمسلمون الذين تحولوا بعد ال٢٠٠٥ خاصة إلى سنة وشيعة ودروز، الأحزاب على اختلافها:
هذا يرفع قضيته في مواجهة احتلال إسرائيلي، وذاك يتمسك بتاريخ المواجهة مع الإحتلالين السوري والفلسطيني، وآخر يتضامن مع فلسطين وسوريا واليمن، ويقلل من قيمة القضايا اللبنانية الصرفة.
الأخطر، أنَّ هذا الخطاب الإنقسامي بين ثنائيات، يتجاهل الجوهر وهو بناء الدولة، والإصلاح الحقيقي لا اللفظي، ويريد استمرار المنظومة وفق سلوك ما بعد ال١٩٩٢ من المديونية والمحاصصة والإفلات من المحاسبة.

ما يحصل حالياً مثالٌ مفجع. صراعٌ فجَّره أداءٌ سيء لرئيس حكومة حول صخرة الروشة، فيما تتم أمام الكاميرات فضيحة إطلاق رياض سلامة بعد كلّ ما ارتكبه. فضيحة ما بعدها فضيحة...
إزاء كل ذلك، يعكِس خطاب التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، مفرداتٌ تتعلّق بلبنان الكيان والدولة. يرفعون قضايا فئوية، فيتمسّك التيار بالقضية الوطنية اللبنانية، في السيادة إزاء العدوان الإسرائيلي، وبالكيان أمام أزمة النزوح السوري، وبالمساحة المشتركة إزاء سلوك الفتنة والتحريض.
هذا الخطاب يشمل كل شهداء الوطن في بوتقة واحدة، فلا يضع بشير الجميل في مقابل حسن نصر الله، ولا يضيء على رشيد كرامي ويتجاهل كمال جنبلاط، ولا ينسى طوني فرنجية وداني شمعون ورنيه معوض، وجميع الشهداء. إنه خطاب يضع الشهادة في مساحة التلاقي بين اللبنانيين، لا في موقع الإنقسام المستمر.

لقد نشأت حالة التيار الوطني الحر مع العماد ميشال عون ضد كل تشوهات الحرب والإنقسام، أساسها الدولة والشرعية والجيش، وستستمر بهذا النهج، لا تعبأ بتشويه ولا تخشى أي تحريض...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout