living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أورتاغوس عائدة إلى بيروت.. وبراك يتراجع

27
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصادر دبلوماسية بحسب “الانباء الالكترونية”، عودة الموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان منتصف شهر تشرين الأوّل المقبل للمشاركة في اجتماع وقف إطلاق النار “الميكانيزم” المقرّر في 15 تشرين الأول في الناقورة دون معرفة ما إذا كانت ستلتقي بالمسؤولين الرسميين، أو السياسيين كما درجت العادة.

 

في هذا الإطار سُجّل تراجعٌ ملحوظٌ في اليومين الماضيَين في نبرة الموفد الأميركي توم برّاك حيال موقفه من السلطة اللبنانية  بعد التصريحات التي أطلقها الأسبوع الماضي عن لبنان وحكومته وجيشه، وذلك على عكس الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك وتأكيده أنّ بلاده ستوفّر الدعم  للبنان للتغلّب على أزمته الاقتصادية.

 

وفي المعلومات أنّ برّاك قد يتخلى عن مهامه في لبنان مع ترجيح أن يحلّ مكانه في مهامه الجنرال دايفيد باتريوس. وفيما تصرّ الإدارة الأميركية على تفكيك الهيكلية التنظيمية لترسانة حزب الله، فهذا المطلب يحظى بإجماعٍ عربي وأوروبي وأميركي. وفي تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط رأى برّاك أنّ أزمة الشرق الأوسط لا يمكن حلّها  دفعةواحدة، مشدّداً بأنّ الحلول ستكون تدريجية، بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة. وأكّد برّاك أنّ الشرق الأوسط ليس دولاً بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيّون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout