هكذا علق السيد على الإفراج عن رياض سلامه!

26
SEPTEMBER
2025
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

كلمة إلى المودعين المتألّمين… رياض سلامة حُرٌّ مؤقتاً… في المرة الأولى، وتحت ستار إنشغال اللبنانيين بتصريح الموفد الأميركي توم برّاك عن "الحيْوَنة"، قرّر قضاؤنا الإفراج عن رياض سلامة بكفالة ٢٠ مليون دولار… اليوم، وتحت ستار الضجة حول صخرة الروشة، تسلّل قضاؤنا وأفرج عن سلامة بعد تخفيض كفالة الإفراج عنه إلى ١٤ مليون دولار في جرم إختلاس وهدر مليارات الدولارات !!

بحسب القانون، كان على القضاء أن يختم التحقيق مع سلامة خلال فترة توقيفه على مدى سنة، ويصدر القرار الظني ويحيله إلى المحاكمة لا أن يؤخر القرار الظني ليبرّّر الإفراج عنه دون محاكمة رغم جرائمه!!

ولكن لماذا أُفرِجَ عنه؟! لأنّ رياض سلامة شريك وحامل أسرار معظم الطبقة السياسية والدينية والإعلامية والمالية وغيرها، في الفساد وتطيير الودائع، وهو وظّف في مصرف لبنان العديد من أولاد هؤلاء وأقربائهم وأزلامهم برواتب خيالية، وكان يوزع المنافع على زبائنه و"مستشاريه" يميناً ويساراً بمئات ملايين الدولارات، وبالتالي، كيف لهذه المافيا كلها ان تحاكم مُحاسب المافيا رياض سلامة الذي كان يحمل أسرارها ويشاركها ؟!

ولكن، ورغم الإفراج المشبوه عنه، سيبقى قيد التحقيق وسنرى…"

{{article.title}}
