خاص - مجلس الوزراء عاجز عن معالجة اقتراع المغتربين... لهذه الأسباب!

يتضمن التقرير الذي اصدرته اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب والتي رفعها وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مجلس_الوزراء بتاريخ 8\7\2025 ، معالجة دقيقة للمادة112والمادة 122من قانون الانتخابات، حيث يخلص إلى نتيجة مفادها عدم قدرة مجلس الوزراء على معالجة موضوع اقتراع المغتربين لأن المعالجة تتجاوز إصدار مرسوم يحدد دقائق تطبيق القانون إلى الحاجة إلى صدور قانون جديد عن مجلس النواب يعالج تشريعيا الثغرات والفراغ وهي كثيرة التي يعاني منها القانون النافذ كما أن وزارة الداخلية أبلغت بصورة حاسمة عن عجزها عن إصدار البطاقة الممغنطة وقدرتها على معالجة جزئية تتصل بإصدار بطاقات QR CODe.

كل ذلك، وفي ظل الانقسام العميق السائد في مجلس النواب، يثير مخاوف حقيقية حول إمكانية انعقاد الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.