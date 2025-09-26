living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 أيلول 2025

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
شنت إحدى المحطات حملة مباشرة على جهات غير مدنية، على خلفية ما حصل من خرق لاتفاق التجمُّع قبالة صخرة الروشة.


غمز
وضع ظهور شخصية حزبية أثارت التباسات خلال الأشهر الماضية، حداً لتقارير متباينة حول مصيره..

 

همس
وضع مرجع بأجواء غير مشجعة لجهة تعاطي مؤسسة مالية دولية مع الاجراءات التشريعية والقانونية في ما خص تجاوز أزمتي الودائع وإعادة هيكلة المصارف.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقارن وزير خارجية عربي سابق بين ما كانت عليه مكانة سورية ومهابتها في العلاقة مع أميركا وحالتها اليوم، فيقول إن رحلة نيويورك وواشنطن المصمّمة للرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني ترافقت مع حملة إعلامية استندت إلى دعم خليجي تركي في ترتيبات الزيارة تشير إلى مكانة بارزة للمسؤولين السوريين في أجندة المواعيد الأميركية، منها اجتماع مفصلي للشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمّ ترويجه مراراً عبر شبكة سي ان ان بنفوذ عربي تركي ولقاءات الشيباني المقررة مع وزير الخارجية ماركو روبيو انتهت بمصافحة محرجة للشرع مع ترامب بحضور زوجته في وداع ضيوفه أثناء مرور مرتّب للشرع دون إجراء أي حديث بينما التقى روبيو الشرع والشيباني لدقائق ولم يحظ الشيباني بغير لقاء قصير رتّبه توماس برّاك مع نائب من نواب وزير الخارجية، بينما اضطر الرئيس الأميركي بيل كلينتون كي يلتقي بالرئيس حافظ الأسد أن يذهب خصيصاً إلى جنيف كي يلتقيه بعدما زار سورية عام 1994 وزارها سلفه جيرالد فورد قبله عام 1974 وبقي وزير خارجية أميركا وارن كريستوفر ينتظر ساعات موعداً مع الأسد عام 1996 أثناء عدوان عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان.

 

كواليس

تتحدّث التقارير الإعلامية في كيان الاحتلال عن فشل ذريع في ردع اليمن خصوصاً بعد التبجح المتواصل لوزير الحرب يسرائيل كاتس الذي تحوّل إلى عنوان للسخرية في الرأي العام مع كلمات الجحيم التي يردّدها عن عمليات تسمّى بالردع، لكنها لا تغيّر شيئاً سوى رفع وتيرة الضربات اليمنية التي تحوّلت إلى مصدر قلق حقيقي في الشارع مع تحوّلها الى خطر يومي يتكرّر ويتسبّب بنزول الملايين الى الملاجئ وأحياناً يتسبب بأعداد من الإصابات بلغت خمسين إصابة وفق البيان الرسميّ في المرة الأخيرة في إيلات، ما يعني أن اليمن نجح بجعل حرب غزة تنتقل إلى التأثير على حياة المستوطنين وكلما تصاعدت الحرب في غزة على المستوطنين توقع المزيد من القلق والرعب بسبب الضربات اليمنيّة. وهذا هو الحافز الرئيسي لنزول مئات الآلاف إلى الشوارع وفق معادلة، طالما أن الحكومة والجيش لا يستطيعان شيئاً مع اليمن فليوقفوا الحرب على غزة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout