واشنطن تلاحق "ممول الحزب" وترصد هذه المكافأة.. من هو؟

25
SEPTEMBER
2025
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن علي قصير، المسؤول البارز عن شبكة أموال "حزب الله" والأنشطة المالية المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البرنامج أن قصير يشغل منصب ممثل "حزب الله" في إيران والوسيط الرئيس للأنشطة المالية والتجارية بين الحزب وفيلق القدس، وهو ابن شقيق محمد قصير، أحد أبرز مسؤولي الحزب.

وزعم أن علي قصير يدير "مجموعة تلاقي" المرتبطة بـ"حزب الله"، ويشرف على شحنات النفط الإيراني والتفاوض على أسعار البضائع وتسوية المدفوعات. كما تورط في تسهيل شحنة النفط عبر ناقلة "أدريان داريا 1" لصالح فيلق القدس، ويمثل شركة "حقول البحرية" اللبنانية في مفاوضات إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا.

ولفت البرنامج إلى أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت علي قصير كـ"إرهابي عالمي" عام 2019 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، ما أدى إلى حظر ممتلكاته في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، محذرًا من أن أي دعم مادي أو لوجستي لحزب الله يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي.

