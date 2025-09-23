تدخّل اسرائيلي مباشر.. وعملية برّية تصل إلى نهر الأولي!

A + A -

قالت مصادر مطّلعة إن لصحيفة الاخبار، أن "كلام الموفد الاميركي توم برّاك يعكس موقفاً أميركياً وإسرائيلياً سلبياً تجاه الدولة اللبنانية رغمَ ما قدّمته من تنازلات، وإن واشنطن وتل أبيب تعتبران أن السلطة في لبنان تكذب ولا تقوم بما هو مطلوب منها في ما يتعلّق بنزع سلاح الحزب، وهذا ما قد يستدعي تدخّلاً اسرائيلياً مباشراً في الأسابيع والأشهر المقبلة عبر عملية برية تصل إلى نهر الأولي".



ووضعت المصادر، كلام برّاك عن أن حزب الله يتلقّى خلال هذه الفترة ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من جهة ما، لافتاً إلى أنّ اللبنانيين يظنون أنّ الحزب لا يعيد بناء قوته، بينما هو في الواقع يعيدها، "في إطار تبرير ما قد يقدِم عليه العدو الإسرائيلي لاحقاً".