كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، يؤدي الى اجواء عابقة و غائمة مع فرص لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، مع فرص محدودة لهطول أمطار خفيفة بخاصة في المناطق الجبلية والجنوبية.

الخميس:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة .

الجمعة:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

السبت:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

 

 

 

