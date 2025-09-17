living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 أيلول 2025

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
ما يزال خبراء في وزارة سيادية يعطون الأفضلية لتفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية على ما عداها، سواءٌ في الموازنة أو التعامل مع القطاع العام.

غمز
حمَّل أكثر من نائب في كتلة مسيحية مسؤولاً إعلامياً الارباكات في العلاقة مع بعض المحطات الأرضية والفضائية.


همس
ثمة تباين داخل «الثنائي» في ما خصّ الموقف من الحكومة، بين دعوة للحملات ضدها ودعوة رافضة لمسيئي الاستقرار السياسي في البلاد.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر متابع للحوار السعودي الإيراني الذي بدأ بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبل أسبوعين وانتقل الى حوار بين أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حقق تقدماً بارزاً من جهة التسليم السعودي بالتعقيدات التي أدّت إلى فشل القرار الحكومي المتخذ في 5 آب بدعم سعوديّ، وفقاً لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك ما أدى الى التراجع عن القرار، وفقاً لمقررات جلسة 5 أيلول التي عقدتها الحكومة اللبنانية وربطت فيها مجدداً مصير السلاح بمصير الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. ويقول المصدر إن التفاهم السعودي الإيراني الذي يحتاج إلى المزيد من الحوار حول لبنان يتقدم لجهة الاتفاق على هدنة إعلامية بين الحكومة والمقاومة تمثل تهدئة إعلامية بين أصدقاء إيران وأصدقاء السعودية في لبنان كما يقول الطرفان لا تزال بعيدة عن قناة الحدث وضيوفها الذين تديرهم خلية أميركية منذ أيام الربيع العربي وتولّي المسؤول الأميركي السابق آدم ايرلي إدارة الإعلام العربي المناوئ للمقاومة.

 

كواليس

اعتبر خبير عالمي في شؤون الحراكات الشعبية أن ما بدأته واشنطن عبر الثورات الملوّنة وتبعه الربيع العربيّ بإدارة وهندسة غربية لجهة استخدام جمعيات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي كجيش بديل للأحزاب والمنظمات الثورية المسلحة انقلب إلى نجاح متصاعد لحراك معاكس يتشكل عالمياً وينظم نفسه بهدوء مستخدماً السلاح ذاته بمنظمات ومبادرات أهلية مدنية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع فوارق جوهرية حيث التمويل تبرعات حقيقية من مبادرين حقيقيين وليس موازنات حزبية أو حكومية ومن منظمات تتشكل في قلب الحراك لا منظمات وجدت بصورة مسبقة لعمل وظيفة ومهام نضالية تتحرك على إيقاع ما يجري في فلسطين وغزة وليس وفقاً لخطة تنتهي بـ»الشعب يريد إسقاط النظام»، وفقاً لمشروع غب الطلب. وقال الخبير إن ما جرى في قافلة الصمود التي استهدفت الوصول إلى غزة براً عبر رفح ثم القافلة البحرية ومؤخراً الإضراب العالميّ عن الطعام بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين تشكل أول فدرالية عالمية تفاعلية عابرة للعقائد والديانات والجنسيات تستطيع تنظيم تحرّك في توقيت واحد في أكثر من مئة مدينة عالمية يشترك فيه الآلاف ويؤسس لخطوات تصاعدية لعقوبات شعبيّة على كيان الاحتلال ونصرة فلسطين وغزة.

