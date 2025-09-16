ماذا قال السيد في ذكرى مجزرة " البايجرز" ؟

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" غداً ١٧ أيلول، الذكرى السنوية الأولى لمجزرة تفجيرات أجهزة البايجر…



في الحروب والصراعات يسقط المتحاربون عادةً على جبهات القتال ويسمّونهم شهداء ساحة الشرف، ولكن ما من حربٍ في العالم عبر التاريخ، قام فيها طرف بإغتيال عسكريين أو مقاتلين خارج جبهة القتال في بيوتهم وبين عائلاتهم او في الطرقات والأسواق والأماكن العامة، وحدها إسرائيل قامت في ١٧ أيلول بهذا القتْل الجبان وإعتبرته بطولةً وإنجازاً…



هؤلاء الشهداء الأحياء تراهم اليوم يحملون في الأيدي والعيون آثار ذلك الغدر، فتقترب منهم لتواسيهم وتشدّ أزرهم فإذا هُم يشدّونَ أزْرَك…"