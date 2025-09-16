خاص - هجوم استباقي على وزيرة؟

A + A -

فوجِئ مسؤولون في الأمم المتحدة ومعنيّون في وزارة خدماتية بما أوردته إحدى الصحف اللبنانية في عددها اليوم، حول اتهام وزيرة محسوبة على "الثنائي الشيعي" بتعيين مدير في وزارتها من طائفتها. وأكد المعنيون أنه لم يتعيّن أحد ولم تحصل تعيينات ولا من يحزنون، كما لم يجرِ الحديث إطلاقاً بهذا الملف مع الأمم المتحدة. ويُرجِح المعنيون وجود نوايا خبيثة جراء تلفيق هكذا خبر، من قبيل الهجوم الإستباقي على الوزيرة المعنية قبل إجراء التعيينات المتعلقة بالهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلّبة، وطموح بعض الجهات لانتزاع هذا المنصب.