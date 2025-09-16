عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025

النهار: اشتداد حماوة الاستحقاق الانتخابي: أي قانون؟ عون ناشد القمة حسم التحدي في الأمم المتحدة
الأخبار: موازنة 2026: االرداءة المستدامة
سياسية ضربية مكررة عبر رسوم وضرائب
لبنان_ اميركا: معاهدة دفاع لحماية إسرائيل
طبول حرب النيل
البناء: القمة العربية الإسلامية تنتقل من خطاب التنديد إلى «مراجعة» و«دراسة وفحص» | غياب أي خطة أو موقف لتعزيز صمود ساحات المواجهة في غزة ولبنان وسورية | نتنياهو يستبق القمة بالتناغم الأميركي الإسرائيلي ويواكبها بدوي تفجيرات غزة
اللواء: لقاءات لبنانية مستمرة.. وعون والشرع: الأولوية لملف الحدود
أمير قطر يتهم إسرائيل بالسعي لحرب أهلية.. والاحتلال يستهدف النبطية لأول مرة
الجمهورية: قمة الدوحة تضامن مع قطر
الخليج يفعّل آليات الردع والدفاع
l'orient le jour: DERNIÈRES INFOS - SOMMET ARABO-ISLAMIQUE EXTRAORDINAIRE
Attaque au Qatar: les dirigeants arabes et musulmans appellent à « revoir » les liens diplomatiques avec Israël
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «قمة الدوحة»... دعم مطلق لقطر ضد العدوان الإسرائيلي
تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة وقف مخططات إسرائيل في المنطقة
الأنباء الكويتية: «بري نجح بخبرة 51 سنة بالسياسة في تأمين تسوية»
مصدر رسمي لـ «الأنباء»: تجميد داخلي لملف السلاح بانتظار الرد الإسرائيلي