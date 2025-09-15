كواليس - التمديد للبرلمان... تمديد تلقائي لحكومة سلام

A + A -

بدأت تسود أجواء في أوساط مختلف الكتل النيابية ترشح التمديد للمجلس النيابي الحالي وعدم انعقاد الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، ومن المتوقع أن يتقدم رئيس لجنة نيابية في الاسابيع المقبلة باقتراح قانون يرمي إلى التمديد للبرلمان الحالي. هذا ويعاني القانون الحالي الساري المفعول من معضلة إجراء انتخابات المغتربين إذ أن تطبيق ما ينص عليه لناحية انتخاب 6نواب يمثلون القارات والطوائف بالتساوي يحتاج إلى إضافات تشريعية من قبل البرلمان ودقائق تطبيق القانون من قبل مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين هذا بحسب ما توصلت إليه اللجنة النيابية المختصة، كما أن إشراك المغتربين في انتخاب ال128نائبا أو عدم اشراكهم مطلقا يحتاج بدوره إلى قانون جديد يصدر عن مجلس النواب. ويلاحظ أن في الوقت الذي يعاني فيه المجلس من انقسام عميق تجاه موضوع قانون الانتخاب فإن مجلس الوزراء يقارب الموضوع بتباطؤ مريب والذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول إجراء الانتخابات. وتنوه هذه الأوساط إلى أن التمديد للمجلس الحالي تمديد تلقائي للحكومة نواف سلام الأمر الذي يعتبره البعض احد الأهداف الأساسية التي تقف وراء محاولات التمديد.