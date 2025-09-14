منير يونس: ما يقوم به القضاء الفرنسي، يجب أن يجعل القضاء اللبناني يخجل من نفسه!

A + A -

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:

قضية شراء ميقاتي حصة في بنك عودة موجودة في القضاء اللبناني (النايم) لكن القضاء الفرنسي فتحها وسيتابعها!

الفساد في لبنان معروف بالإسم والعنوان، لكن المنظومة تحمي نفسها. شكراً للقضاء الفرنسي، أما اللبناني فهو الآن في امتحان، سيُكرم أو يُهان!

اذا لم يسارع القضاء اللبناني اعتباراً من الغد للتعاون مع القضاء الفرنسي، فهو ليس عاجزاً فقط بل متواطئ!

اذا لم يتغير شيء في القضاء اللبناني بعد كل التشكيلات والتعيينات بعهد الوزير عادل نصّار… وتحديداً في قضايا الأزمة المالية والمصرفية وفساد المنظومة… فعلي الدنيا السلام!

ما يقوم به القضاء الفرنسي، يجب أن يجعل القضاء اللبناني يخجل من نفسه!!!