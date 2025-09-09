living cost indicators
"لبنان القوي": الحكومة لم تقدم خطة لحصر السلاح و"الطاقة" تخترع الحجج لإخفاء تقصيرها

9
SEPTEMBER
2025
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
-1 من المؤسف أن الحكومة لم تقدّم حتى الآن خطّة واضحة وشفافة ترجمةً لمبدأ حصرية السلاح ولم تناقش او تقرّ استراتيجية الأمن الوطني التي ذكرتها في بيانها الوزاري لكي تتحمّل الدولة لوحدها ومن دون سواها مسؤولية حماية الأرض والمواطنين والحدود والحقوق من خلال حصرية السلاح بيد الدولة عبر مؤسساتها العسكرية وعلى رأسها مؤسسة الجيش.

٢- تعمد وزارة الطاقة إلى اختراع الحجج ورمي التهم لإخفاء تقصيرها في وضع خطط لتلبية حاجة اللبنانيين للكهرباء و المياه.
اذ ان لبنان اليوم يشهد اكبر ازمة انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه وارتفاع الفاتورة الكهربائية والمائية في تاريخه. وللتذكير فان اللبنانيين ينتجون اليوم ما يزيد عن ألف ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية ومع ذلك ارتفعت كلفة الطاقة على المواطنين وانخفضت التغذية الكهربائية الى ادنى مستوياتها بأقل من اربع ساعات يومياً، فيما كانت التغذية الكهربائية في أثناء تولي التيار للوزارة تتخطى الـ 18 ساعة يوميا و لم يكن لبنان في تلك المرحلة ينتج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. اما بالنسبة إلى مياه الشرب والري فإن الحاجة الماسّة إليها وارتفاع كلفة الحصول عليها يفضحان جريمة تفشيل بناء السدود.

٣- يدين التكتل استهداف اسرائيل لدولة قطر الشقيقة بأمنها وسيادتها وهي التي تتوسط لحل قضية الرهائن وانهاء العدوان الاسرائيلي، الذي يقوّض جهود احلال السلام في المنطقة. كما يدين التكتل الاعتداءات الاسرائيلية المتفرّقة في المنطقة بدءاً من لبنان وصولاً الى كل دولة لها سيادتها وعزّتها.

