الرئيس عون إطلع من المندلاوي على نتائج المؤتمر الدولي للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس البرلماني الآسيوي - الافريقي السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق الذي اطلع الرئيس عون على نتائج المؤتمر الأول للمجلس البرلماني الآسيوي- الافريقي الذي انعقد في مقر مجلس النواب في بيروت.

وكانت مناسبة تم في خلالها التداول في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات التي تشهدها دول المنطقة.



وخلال اللقاء، أكد الرئيس عون "أهمية العمل العربي المشترك لما فيه مصلحة الدول العربية وشعوبها".