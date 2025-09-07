رجي يتصل ببارو شاكراً..والاخير يبلغه بمؤتمرين لدعم الجيش والإعمار

A + A -

شكر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل بأفضل صيغة ممكنة.

بدوره، رحّب بارو بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد استعداد فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها ودعم الجيش اللبناني.

كما أبلغ بارو نظيره اللبناني عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمرين لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك.