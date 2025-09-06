"الشتوة الأولى".. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!

A + A -

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب لبنان والجوار اعتبارا من نهار الاثنين يسبق ذلك الوضع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية او أدنى بقليل خصوصا جبلا مع احتمال هطول امطار خفيفة غير مؤثرة على ان يصبح الاحتمال كبيرا مطلع الاسبوع المقبل حيث تتركز السحب الركامية الماطرة كدرجة أولى على الشريط الساحلي السوري والشمالي في لبنان مناطق عكار والجوار .

من جهتها، أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل، حتى يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.



طقس الأيام المقبلة:

السبت

قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل .



الأحد

غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ مساء.



الإثنين

غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.



الثلاثاء

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهرمع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.