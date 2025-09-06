تخوف من ذهاب الأمور بالاتجاه السلبي!

A + A -

أفادت معلومات “الأنباء” الالكترونية ان مجلس الوزراء استمع على مدى اربع ساعات الى شرح مسهب من قائد الجيش والضباط المرافقين لبنود الخطة التي اتفق ان تبقى سرية وبعيدا عن الاعلام، على ان تقدم قيادة الجيش لمجلس الوزراء تقريراً شهرياً عن عملها في هذا المجال. مصادر مطلعة تخوفت في اتصال مع الانباء الالكترونية ان تذهب الامور بالاتجاه السلبي بعد خروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة وما اعقبها من دعوات الى التحرك في الشارع وذهاب الامور باتجاه التصعيد السياسي من خلال التلطي بالميثاقية لتعطيل قرار حصرية السلاح في حال لجأ الوزراء الشيعة الى تقديم استقالاتهم من الحكومة وتعذر تعيين بديلاً عنهم ما قد يدفع الحكومة الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.