living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مساعي الربع الساعة الأخير.. سيناريوان لجلسة اليوم

5
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشخص العيون الداخلية والخارجية الى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يشهد على جلسة مفصلية وهامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في ظل استمرار الاتصالات السياسية ومساعي الربع الساعة الأخير لإيجاج المخارج التوافقية في الجلسة، وسط تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بموقفه الرافض لمناقشة خطة الجيش لحصرية السلاح لأنها تشكل امتداداً للقرارين 5 و7 آب ويعتبر أن "ما بُني على باطل فهو باطل"، ومطالبته للحكومة بالعودة عنها لتجنب التداعيات الخطيرة بموازاة فتح مسار جديد لمقاربة وطنية وموضوعية لملف سلاح المقاومة.

وحتى الساعة لم يتأكد حضور وزراء الثنائي الجلسة حتى التأكد من ترتيب جدول الأعمال بما يضمن إدراج بند خطة الجيش في آخر القائمة.
وبناء عليه بحال حصل ذلك، يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة بنود جدول الأعمال بحضور وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله، وفور الوصول الى بند مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، ينسحب الوزراء من الجلسة.

وبعد انسحاب الوزراء الشيعية من الجلسة وفق مصادر مطلعة يبقى أمام الحكومة خياران: الأول الإكتفاء بعرض قائد الجيش للخطة ومناقشتها مع الوزراء ثم تسليمهم نسخاً عنها لدراستها ومن دون إقرار الحكومة للخطة ويرفع رئيس الجمهورية الجلسة لفتح المجال أمام الاتصالات والمشاورات السياسية لتأمين صيغة توافقية لعقد جلسة أو جلسات لاحقة لمناقشة الخطة وإقرارها.

الخيار الثاني: عرض الخطة ومناقشتها وإقرارها وإحالتها الى المجلس الأعلى للدفاع لتنفيذها من دون تحديد مهلة لبدء التنفيذ كما يجري ربط تطبيقها على أرض الواقع بجملة عناصر أهمها: تمكين الجيش والإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات وموافقة إسرائيل على الورقة الأميركية، مع تأكيد الحكومة التزامها بقرارات 5 و7 آب الماضي. ووفق المعلومات فإن الحكومة قد تمنح الجيش تصريحاً لعرض خطته على قائد القيادة الأميركية الوسطى الذي يصل الى لبنان والمبعوثة مورغان أورتاغوس الأحد المقبل، لكي تقدم إسرائيل في المقابل خطتها للأميركيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout