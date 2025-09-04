living cost indicators
Le Courant Patriotique Libre félicite Amin Maalouf pour le prix FIL de littérature en langues romanes 2025

SEPTEMBER
2025
Le Comité Culturel du Courant Patriotique Libre au Liban est ravi d'annoncer ses plus chaleureuses félicitations à l'écrivain et académicien Amin Maalouf pour avoir reçu le prestigieux prix FIL de littérature en langues romanes 2025. Ce nouveau titre vient s'ajouter à la liste impressionnante de distinctions qui ont couronné son œuvre littéraire, notamment son élection à l'Académie française et à son secrétariat perpétuel. Amin Maalouf est une fierté pour le Liban et pour la communauté francophone. Son œuvre littéraire est un témoignage de son talent et de son dévouement à la langue française et à la culture libanaise et universelle. Nous saluons son engagement à promouvoir la diversité culturelle et à explorer les thèmes de l'identité, de l'histoire et de la tolérance dans ses écrits. Son travail est une source d'inspiration pour les générations futures d'écrivains et de penseurs libanais et francophones. Nous sommes fiers de compter Amin Maalouf comme le premier des érudits ambassadeurs culturels du Liban à travers le monde et nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs.

TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
