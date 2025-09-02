إغتيال " السيد".. "الموساد" يكشف المعلومة السرية للمرة الأولى!

A + A -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ إسحاق هرتسوغ منح جهاز "الموساد" جائزة الدفاع عن إسرائيل تقديرًا لدوره في العملية التي أدّت إلى إغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في بيروت العام الماضي.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقرّ الرئاسة بالقدس، ألقى ضابط في الموساد عُرّف فقط بالحرف "ج" كلمة باسم الجهاز، كاشفًا عن بعض التفاصيل الجديدة للعملية.

وقال إنّ نجاح عملية اغتيال نصرالله لم يعتمد فقط على القدرات الجوية، بل سبقه عمل استخباراتي خطير على الأرض، حيث عملت قوات الموساد بريًا وتحت النيران في قلب بيروت للحصول على المعلومات التي أفضت إلى تنفيذ الاغتيال.

وأضاف الضابط أنّ "الجرأة والدقة الاستخبارية، وليس التكنولوجيا وحدها، جعلت المستحيل ممكنًا"، مشيرًا إلى أنّ "العمليات الجريئة والاستخبارات الدقيقة" كانت الحاسمة في هذا الإنجاز.