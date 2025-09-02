living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قالت السيدة الأولى عن زواج الفتاة قبل سنّ الـ18.. وحول الانتقادات بشأن إطلالاتها؟

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّدت السيدة الأولى نعمت عون أنّ بناء الدولة يحتاج إلى وقت ويُعمل على "مشروع المواطنية" المرتكز على علاقة الدولة مع مدراء المدراس وأساتذتها وطلابها.

ونددت بزواج القاصرات وبجريمة الشرف، موضحة أنّ ذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ.

وكشفت العمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 "ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء".

وقالت: "السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ".

 وأضافت: "لا أملك سلطة تشريعية لكن أملك صوتًا لكن فريق عملي لا يكلّف الدولة وفريقي متجانس وذو كفاءات عالية".

وعن الشق الإيمانيّ أكّدت أنّ القديس شربل لم يتركها يومًا ولن يترك لبنان.

وأكّدت عون أنّ موضوع السجون تتابعه ويُعمل على مشروع تأهيل السجون وتحسينهم ضمن الممكن.

وأكّدت السيدة الأولى نعمت عون أنّه "بدي طمن الكل ان مظاهري لا تكلّف خزينة الدولة مالًا.. وايلي صعب اتكفل اطلالاتي الرسمية وحفلات والمهرجانات."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout