وزراء الثنائي سينسحبون من الجلسة في هذه الحال!

أفادت معلومات صحيفة “اللواء” بان “مجلس الوزراء سيناقش عمليًا في جلسته يوم الجمعة المقبل خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن.”

وتوقعت مصادر رسمية ان تعقد الجلسة في موعدها، مشيرةً الى ان “لا تفكير في تأجيلها حتى الان، والاتصالات قائمة، لكن يستبعد ان تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة ما لم يحصل توافق، لكن درس خطة الجيش امر مختلف عن التصويت عليها واقرارها، واذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة واقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الارجح.”