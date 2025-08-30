living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 30 آب 2025

30
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

تقول مصادر أمميّة إن حرب الترشيحات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة قد بدأت لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية عام 2026 وفيما يتحدّث موظفو الأمم المتحدة عن أهميّة أن تتولّى امرأة للمرة الأولى هذا المنصب، يجري التداول باسم أمينة ج. محمد النائبة الحالية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في بلدها، وكذلك وزيرة الأمن القوميّ والخدمة العامة، ضمن أبرز المرشحات لقيادة منظمة الأمم المتحدة، لكن أوساط أعضاء مجلس الأمن تتحدّث عن ظروف غير مناسبة لاختيار امرأة لمجرد أنه آن الأوان لانتخاب امرأة دون معارضة وصول المرأة إذا كانت تتحقق معها شروط مطلوبة للمهمة. وهنا تقول المصادر إن رئيس الحكومة اللبنانيّة نواف سلام يملك لوبي يعمل لتسويقه والقول إنه مرشح مدعوم من واشنطن والرياض. وتعتقد هذه المصادر أن قرارات ومواقف سلام في الشؤون الكبرى السياسية والمالية في لبنان محكومة بسعيه لنيل هذا المنصب وضمان الدعم الأميركي والسعودي خصوصاً بعدما تراجعت حظوظ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألان غروسي الذي يواجه فيتو روسياً وتنتظره ملفات قانونيّة إيرانية حول تورّطه بالحرب عليها.

كواليس

لاحظت سفارة أوروبيّة تغيّر المناخ اللبنانيّ تجاه السير بخطوات عمليّة نحو نزع سلاح المقاومة تحت شعار حق الدولة بحصر السلاح بعد زيارة توماس باراك الأخيرة التي تبخّرت معها الآمال بتحقيق أي خطوة إسرائيليّة نحو وقف الاعتداءات وبدء الانسحاب. وقالت إن كلام رئيس الحكومة عن عدم تحقيق اي تقدم بعد زيارة باراك يشير الى تراجع اندفاعة المسؤولين اللبنانيين عمّا كانت عليه قبل الزيارة ولفتت إلى أن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عن الاستسلام وعن السلاح مختلف عن مواقفه السابقة ومواقف جنبلاط عادة هي بارومتر السياسة اللبنانية كما تقول تقارير السفارة، ودعت إلى معرفة ما تمّ بحثه من حلول وسط بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة طارق متري موفداً من رئيس الحكومة، خصوصاً بعد السقف المرتفع لمواقف الرئيس بري واعتباره أن الطروحات الراهنة التي تؤسس لبقاء الاحتلال أسوأ من اتفاق 17 أيار.


اللواء

جرى تقديم مساعدات مالية للمؤسسات العاملة على استتباب الأمن في كل لبنان، ومن دون استثناء.

 

يُبدي حزب لبناني ليونة غير مسبوقة تجاه فريق في البلد يمرُّ بمحنة وفقاً لأوساط الحزب المذكور.

 

ما يزال الاتجاه السائد تأخير أية زيادات على رواتب ومعاشات القطاع العام إلى ما بعد إقرار الموازنة، وبدايات السنة الجديدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout