شعبة "المعلومات" توقف الرأس المدبر لجرائم في بيروت!

29
AUGUST
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة هواتف خلويّة من داخل السيّارات فى بيروت.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويّة الرّأس المُدبّر للعمليات المذكورة، وهو المدعو:


• ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)


بتاريخ 26-08-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في وطى المصيطبة، بعد تنفيذه عملية سرقة هاتف خلويّ، من داخل منزل في المحلة المذكورة.


بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ أكثر من /6/ عمليات سرقة هواتف خلويّة من داخل السيارات والفانات، أثناء نوم أصحابها في داخلها في الكولا، وطى المصيطبة، والجناح، وأنّه كان يقوم ببيع الهواتف المسروقة لأحد الأشخاص داخل مخيّم شاتيلا مقابل مبلغ /20/ دولارًا أميركيًّا، لشراء المخدِّرات وتعاطيها.


أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه.

