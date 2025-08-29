ما جديد جريمة قتل الشاب خليل بو مراد. في الدامور؟

A + A -

صدر عن بلدية الدامور البيان التالي:

بمزيد من الحزن والأسى، وبقلب يملؤه الرجاء بالقيامة تنعي بلدية الدامور رئيسًا وأعضاءً ابن البلدة الشاب خليل بو مراد الذي قضى ضحية جريمة شنيعة طالت حياته ظلمًا وعدوانًا.

إنّ المجلس البلدي إذ يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء التي هزّت وجدان البلدة وأبنائها، يطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الأبرياء وزعزعة أمن المجتمع.

وإذ نتقدّم من عائلة الفقيد بأحرّ التعازي القلبية، نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه رحاب ملكوته، وأن يمنّ على ذويه بالصبر والسلوان.

ستبقى الدامور موحّدة بوجه الظلم والجريمة، وذكرى ابنها ستظلّ حيّة في وجدانها.