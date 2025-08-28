living cost indicators
غادة عون: "مسرحية فقط من مسرحيات المنظومة الحاكمة للقول كذبًا إنهم يحاربون الفساد"!

28
AUGUST
2025
كتبت القاضية غادة عون عبر "فيسبوك": 

صباح الاوادم صباح الشعب المقهور صباح الشعب المتروك لمصيره التعيس. أكلوا جنى عمره وعم يكفوا بالقهر والسرقة وتغطية الفاسدين.توقيف رياض سلامة صدقوني لم يكن سوى مسرحية الهدف منها امتصاص النقمة ربما استجابة للباب العالي ؛لكن المطلوب عدم محاكمته حماية له وللمنظومة التي كانت وراءه. لا يريدون متابعة الدعاوى بوجهه لتصل الى خواتيمها ليصبح محكوم عليه وينفذ بالفعل العقوبة القصوى التي تستأهلها اعماله ؛والدليل اولا أنه لم يجر تمييز هذا القرار المسخ من قبل النيابة العامة وثانيا واضح كل الوضوح عدم الرغبة في متابعة الدعاوى بوجهه ان في ملف فوري او في ملف ال٤٥ مليون تبع الفاريس او في ملف ال٨ مليار $ تبع اوبتيموم الذي ادعيت به أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان او في ملف تزوير قيود ميزانيات مصرف لبنان او في ملف التواطؤ مع بعض المصرفيين لتهريب اموالهم الخ او في ملف تبديد الدولار المدعوم .....فضلا عن انه ملاحق خارجيا في سبع دول ..الجماعة ما بدهم يلاحقوه ويصدروا الأحكام بحقه. مسرحية فقط من مسرحيات المنظومة الحاكمة للقول كذبا انهم يحاربون الفساد.اما بالنسبة للمادة ١٠٨ فبالتأكيد لا يمكن ان تطبق في هذه الحالة ازاء حجم الدعاوى المقامة ضده والثابتة كل الثبوت. الا يشكل اختلاس المليارات وسرقة اموال اللينانيين اعتداء على امن الدولة الاقتصادي .مسخرة مسخرة ما فيكن تستمروا هيك بهالمسرحيات .فا فيكن تستمروا في الضحك على الناس والاستهتار بعقولهم. الظلم لن يدوم صدقوني ومحاسبتكم أتية

