الأنباء الكويتية: مناخ من التشاؤم خيم على أجواء المحادثات اللبنانية ـ الأميركية

الأنباء الكويتية: إذا كان الموفد الأميركي توماس باراك قد حط في الجنوب اللبناني في اليوم الثالث من زيارته لبنان والوفد الأميركي الموسع، فيما انتقلت الموفدة الأميركية الأخرى مورغان أورتاغوس إلى إسرائيل، فإن مناخا من التشاؤم قد خيم على الأجواء كحصيلة للمحادثات اللبنانية ـ الأميركية وما رشح عنها من أن الأمور كأنها عادت إلى نقطة البداية في ظل تصلب الموقف الإسرائيلي الذي يمكن اختصاره بالتالي: «فلينزع سلاح حزب الله أولا وتكون أفعالا، وبعد ذلك تقدم إسرائيل شيئا».

وقالت مصادر مطلعة على مسار المحادثات إن الجانب الأميركي أكد على ربط أي موقف إسرائيلي بما ستتضمنه خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح ومسار تنفيذها وآلياتها عملا بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، دون أن تستبعد أن يكون تراجع الأجواء الايجابية، والتشدد الأميركي ـ الإسرائيلي، ردا على ارتفاع نبرة الخطاب لدى «حزب الله» وحلفائه.

وأضافت المصادر انه على الرغم من ان الدولة أكدت خلال المحادثات على المضي في قرارها بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها، فإنها في الوقت نفسه تأمل أن تؤدي المشاورات إلى تحقيق الغاية المنشودة، وهي لن تذهب إلى أي صدام، وهذا ما أكدته قيادة الجيش في أكثر من مناسبة، بأن إنجاز الخطة يكون بغطاء سياسي من الحكومة وتفاهم مع جميع الأطراف.

وأبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجالسه إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي الأخيرة إلى لبنان. ونقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله: «أتونا بعكس ما وعدونا به.. الوفد الأميركي لم يأت بشيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددا».