غادة عون: مش شايفين إنو هيدا الزلمي سرق بلد باكمله؟

27
AUGUST
2025
علّقت القاضية غادة عون على قرار إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عبر حسابها على "أكس":

انو اذا كانت المادة ١٠٨ اصول محاكمات جزائية نصت على أنه لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة باستثناء جرائم القتل والمخدرات وان الهيئة التي اخلت سلامة قد استندت الى هذا النص .طيب بس مش شايفين انو هيدا الزلمي سرق يلد باكمله وقضى على جنى عمر كتار من المودعين والبعض منهم صاروا في دنيا الحق بعد تعرضهم لازمات قلبية بسبب ذلك. طيب ما بيستاهل يتعامل متل مرتكب جريمة القتل خاصة وانه ملاحق بدعاوى اخرى عديدة في لبنان والخارج. وما الفائدة من هذا القرار الا تكريس الاحباط لدى اللبنانيين يان المافيا لا تزال شغالة.ثم من الملفت ايضا ان الهيئة التي اتخذت هذا القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة. وقد اعتدنا كقضاة عندما نكون في فترات المناوبة و امام هكذا ملفات خطيرة ان نترك القرار للهيئة الأصيلة التي تعرف الملف أكثر منا كهيئة مناوبة .علامات استفهام كبيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم ومن جهة اخرى الم يحن الوقت بعد لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتبت بطلبات المخاصمة وليأخذ الملف المذكور مجراه ويصدؤ القرار الظني ام المطلوب فقاقيع صابون في الهواء فقط ؛ دون الوصول إلى خواتيم هذا الملف .هذا مؤسف جدا جدا جدا ؛ هناك استقالة فعلية للقضاء في الملفات الكبيرة وهناك غياب مطلق للمحاسبة.؛ اذا كيف يمكن ان نفهم ان يمدد في القانون المعيب الذي سمي خطأ قانون استقلال السلطة القضائية ان يمدد للقضاة الذين ساهموا بهذه الاستقالة ؟؟؟؟؟؟؟أسئلة لا بد من طرحها ومن حق المواطن طرحها بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله وجريمة قتل ٢٥٠ بريء وجرح خمسة آلاف في جريمة المرفأ والحبل على الجرار؛ كفى مماطلة كفى فساد كفى تلطي وراء بعض النصوص التي تفسر بغير معناها الحقيقي بهدف تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا.

