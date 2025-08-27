باسيل بحث التطورات مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ووهاب

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، وبحضور أعضاء المجلس، كما حضرت اللقاء نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي، ومديرة مكتب رئيس التيار السيدة باسكال دحروج حنا.

وتم خلال الإجتماع التطرق إلى قضايا تهم المجتمع اللبناني عموماً والمكوّن المسيحي خصوصاً، إضافة إلى سبل التعاون والتنسيق في الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وأكد النائب باسيل خلال اللقاءين على أهمية توحيد الجهود الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة الحفاظ على الإستقرار السياسي والإجتماعي عبر تفعيل قنوات التواصل والحوار البنّاء بين جميع الأطراف.

كما استقبل باسيل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، حيث جرى خلال اللقاء بحث معمق في آخر المستجدات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية، وجرى تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان مع تأكيد أهمية الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السياسية.