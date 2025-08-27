برّي عن الزيارة الأميركية: "أتونا بعكس ما وعدونا"!

A + A -

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، قائلاً لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الأميركيين «أتونا بعكس ما وعدونا به»، في إشارة إلى ما كان يُتوقع من رد إسرائيلي على سياسة «الخطوة بخطوة» التي تمسك بها الموفد الأميركي توم براك في تصريحاته، لكن مواقفه – مع أعضاء الوفد الآخرين – أتت معاكسة، من خلال التشديد على خطوة سحب سلاح «حزب الله» قبل البحث بأي خطوة إسرائيلية مقابلة تتعلق بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات.

وأكد بري أن الوفد الأميركي «لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً».

ورفض بري الدخول في تفاصيل المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد، مكتفياً بالتأكيد على أن الأمور «ليست سهلة». ورداً على سؤال حول الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل لبحث خطة الجيش لسحب سلاح «حزب الله»، قال بري: «إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر».