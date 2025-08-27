المرصد الاوروبي تعليقا على إخلاء سبيل رياض سلامة: اليوم طويت صفحة الارتكابات والانهيار المالي في لبنان دون محاسبة

A + A -

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة قيمتها ٢٠ مليون دولار يشكل "سقطة" للقضاء اللبناني الذي يتحدث عن اصلاحات.

واضاف المرصد: يبدو ان هناك قرارا بعدم المحاسبة، وتساءل " كيف سيواجه القضاء والمنظومة اللبنانيين اليوم، فمن المسؤول عن وصول لبنان الى الانهيار؟ ومن سرق أموال المودعين وجنى عمرهم؟.

وأكد المرصد ان إخلاء السبيل هذا يعني طي صفحة كل الارتكابات التي قام رياض سلامة منذ تسعينيات القرن الماضي والتي اوصلت لبنان الى الانهيار ولكن دون التعويض على اللبنانيين.