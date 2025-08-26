بالصور- باسيل يستقبل السفير البلجيكي في لبنان: بحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وسبل تفعيل التعاون

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير البلجيكي في لبنان السيد أرناوت باولس، يرافقه السكرتير الأول في السفارة، السيد بيار-لوي رونار، وذلك بحضور نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية د. ناجي الحايك، ومسؤول ملف العلاقات الخارجية د. طارق صادق.

وجرى خلال اللقاء التداول في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والبلجيكي.

كما أكد الجانبان على أهمية القواسم التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمع بين لبنان وبلجيكا، وعلى ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق في مختلف المجالات.