خاص - وفد الكونغرس يسأل عن دور "الحزب" في هذا الملف!

سأل وفد الكونغرس الأميركي أحد الوزراء المعنيين حول دور حزب الله في إعاقة الإصلاحات التي ناقشتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي.

وغالبا ما يتكرر هذا الانطباع لدى الوفود الغربية، علماً أن مصادر سياسية معنية تؤكّد أن حزب الله كما أبلغ الوزير الوفد الأميركي، يؤدي دورا متقدما في الدفع لإقرار الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما حصل مع قانون السرية المصرفية ومع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتشير هذه المصادر السياسية الى أن الحزب قدم تصورا لحل التعارض بين البنك المركزي ووزارة المال وهو ما شكل أساسا لمعالجة التي أقر على أساسها القانون.