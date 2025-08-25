القبض على 20 شخص.. وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 7 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية في بلدات المقيبلة – عكار وإيعات – بعلبك وبرج رحال – صور، إضافة إلى 10 سوريين عند حاجز بلدة حربتا – البقاع لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية."

وأضاف، "كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل السرايا العتيقة – طرابلس، المواطنين (س.ل.) و(س.ا.) و(ي.ي.) لتأليفهم عصابة لترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها."

وختم، "|سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."