ندى بستاني: "بتوجّه مباشرةً لأهالي فاريا والجرد حتى يكونوا الحَكم"!

23
AUGUST
2025
كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس: 

معالي وزير الطاقة والمياه ومن وراك تكتّلك النيابي، وقت يلي بتغلبوا الحسابات السياسية والانتخابية عالحلول التقنية، بتكونوا عم تكرّسوا النكد السياسي بدل ما تخدموا المصلحة العامة!

أولاً: بدل ما تمنعوا أهالي جرد كسروان من دخول حرم السد لأسباب سياسية بحتة، كنا منتمنى نشوف منك حلول جدية لأزمة الشح بالمياه، وخطة واضحة يلي من شهور عم نطالبك فيها.

ثانياً: كل السدود بالعالم بيتنظَّم حولها نشاطات، وهيدا مش اختراع للتيار الوطني الحر. وأهل المنطقة كانوا راضيين ومبسوطين ومستفيدين من هالنشاطات قبل ما تدخلوا عليها بسياساتكن الضيّقة.

ثالثاً: علمياً، المي بعد مرورها عالسد بتمرق بمحطة التكرير وبتوصل للناس نظيفة ومكررة. ونحن استوفينا كل الشروط والمعايير العالمية البيئية، متل ما بيصير بكل الدول العالمية وأخدنا كل الموافقات اللازمة.

رابعاً: ما في أي مبرّر تمنعوا الرياضيين والأهالي من ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على ممر اشتغلت عليه جمعيتي من بعد موافقة الوزارة خصيصاً لتشجيع الرياضة وإنماء المنطقة، وهو ما إلو أي علاقة بالمي.

هيدا النكد السياسي ما بيقتصر بس عسد شبروح، هوي نفسو عم يتكرر بكل المشاريع الإنمائية بالمنطقة. وهون بتوجّه مباشرةً لأهالي فاريا والجرد حتى يكونوا الحَكم بين يللي عم يعرقل المشاريع بالنكد السياسي، ويللي فعلاً عم يشتغل لمصلحة المنطقة!

