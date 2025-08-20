هذا ما حصل في حارة حريك!

A + A -

-

-

-

-

-

قام فريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك في إطار جولاته اليومية على المنشآت الغذائية بهدف ضمان تأمين غذاء آمن وسليم للمواطنين، بإقفال محل عصير وبوظة و كاتو ضمن نطاقها، وذلك بعدما تبيّن غياب أبرز معايير السلامة الغذائية من جهة النظافة العامة و وجود حشرات وصراصير، و مواد غذائية على درجة حرارة مرتفعة تم تلفها.

ولفت بلدية حارة حريك في بيان، الى انه تم إقفال المنشأة بعد إعطاء جميع الملاحظات، على أن يتم الكشف عليه بعد الإنتهاء من تسوية وضعه، على أن يتم التكتم عن أسم المنشأة في حال التجاوب التام مع المراقبين الصحيين، أما في حال مزاولة العمل من دون اذن المفرزة سوف يتم. الإعلان عن الإسم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.