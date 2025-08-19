living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 آب 2025

19
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
أعاد حزب بارز النظر بالتقديمات، لعناصره ومن يدور بفلكه، لجهة زيادتها، لما يتناسب مع الأوضاع والضغوطات.


غمز
قال نائب ووزير سابق مقيم منذ سنوات خارج لبنان لعدد من أصدقائه، أنه سيعود نهائياً إلى بيروت بعد شهرين. وفسر كلامه معطوفاً على ما قاله بهاء الحريري أنه عائد نهائياً في أيلول المقبل، على أنه إشارة إلى حلول للوضع اللبناني.

 


همس
ذكَّر مرجع حكومي زائراً من جهة معروفة بأنه هو من أصدر حكماً ضد بنيامين نتنياهو، ولم يسبق لأحد سواه أن أقدم على هذه الخطوة.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر دبلوماسي إن الحكومة اللبنانية التي بالغت في الذعر من تهويل المبعوث الأميركي توماس باراك وذهبت إلى إقرار ورقته اكتشفت مع عودته أنه استخدمها لاستكشاف موقف حزب الله وإيران من السلاح، وعندما سمع كلام الشيخ نعيم قاسم وما رافق زيارة الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت تيقن ومَن خلفه من المسؤولون في واشنطن من أن الطريق الوحيد المتاح هو البحث عن فرص تفاهم مع المقاومة وإيران كما برز من تصريحه والطريق هو الوصفة التي سبق وعرضها عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوة مقابل خطوة دون الاتفاق على آخر الطريق مسبقاً تماماً، كما جرى جنوب الليطاني مقابل وقف النار والانسحاب يمكن بعد الالتزام الإسرائيلي ترتيب صفقة ثانية بالانسحاب إلى الحدود الدوليّة مقابل شيء يوازيه يُبحث في حينه، لكن الآن الخطوة الأولى مطلوبة من كيان الاحتلال وما يمكن أن تعطيه الحكومة تحت الضغط الأميركي لا يُلزم المقاومة التي بات موقفها واضحاً.

 

كواليس

يقول إعلامي عربي أميركي إن المبعوث الأميركي توماس باراك عندما تبلغ من واشنطن أن الرسالة التي يجب حملها إلى بيروت يجب أن تكون لينة وتأخذ بالاعتبار أن لا قيمة لأي قرار حكومي لا يحظى بموافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله وأن لا مانع من العودة إلى ما سبق واتفق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يبلغ بالتراجع من واشنطن ويحمل الورقة الأخيرة طلب أن ترافقه مورغان أورتاغوس التي أبلغت أطرافاً لبنانيّة بعد موقفه السابق بأنه اجتهد وأخطأ وأن موقفه لا يمثّل الإدارة ولذلك أُلزم بالتراجع كي تتحدّث مع الذين سبق وتحدّثت معهم وتقول إن ما يقوله باراك هو الموقف الأميركي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout