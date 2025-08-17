living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التمديد لـ"اليونيفيل" سيمرّ.. ولكن بشروط!

17
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "المدن": تتزاحم الاستحقاقات التي يواجهها لبنان. وفي انتظار الموعد الذي سيقدم فيه الجيش خطته التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، تبقى أيام قليلة تفصل عن موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. وبين المحطتين، زيارة الموفد الأميركي توم باراك يوم الاثنين، وما سيحمله من رسائل تشجيع للدولة اللبنانية على قراراتها، مع الإصرار على وجوب التنفيذ من دون تباطؤ. ويشكّل قرار التجديد لـ"اليونيفيل" محطةً أساسية في تحديد المشهد جنوباً، في ظلّ رفضٍ أميركي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها.

ثمة دول عديدة، وأبرزها فرنسا، تولي اهتماماً فائقاً بضرورة التجديد لقوات "اليونيفيل" وبقائها في الجنوب. ويواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأميركيين لإقناعهم بذلك. ولكن، بالنسبة إلى الأميركيين والإسرائيليين، فإن الحاجة إلى "اليونيفيل" قد انتفت بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنّ مناطق واسعة من جنوب الليطاني أصبحت خالية من السلاح. وفي المقابل، هناك تحتل إسرائيل عدداً من النقاط والتلال وتواصل العمل على توسيع منشآتها فيها. وإذا أرادت الانسحاب في لحظة معيّنة فإنها تصرّ على وجود قوات دولية تحظى بثقتها. وهي ترفض وجود "اليونيفيل" أو الجيش اللبناني في هذه النقاط.

تكشف مصادر متابعة أنّ التمديد "لليونيفيل" سيمرّ، لكنّه سيكون مشروطاً بعبارة تحدد مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة. وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لسنة، فيما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، على أن يُضمَّن نص القرار فقرة تشير إلى أنّ العديد يبدأ بالتراجع تدريجيّاً كلّما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في الجنوب.

لكن النقطة الأهمّ المتصلة بتحديد المهلة الزمنية لإنهاء مهام "اليونيفيل" في لبنان ترتبط بالتغيّر الجوهري الذي يريد الأميركيون تكريسه وفق رؤيتهم، والتي تشير إلى ضرورة إنهاء حال الصراع مع إسرائيل وترسيم الحدود في شكل كامل ونهائي، مع التشديد على التفاهم الذي يتكفل بإنهاء حال الصراع، وإن لم يبلغ مستوى اتفاق السلام. وفي الأثناء، سيكون لبنان أمام مهلة زمنية واضحة ومحدّدة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، والتحضير للدخول في المسار الذي ترسمه واشنطن في المنطقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout