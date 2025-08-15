قاصر يقود عصابة سرقة وسلب.. والمفاجأة في الأسلوب!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق بيروت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

م. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)

بتاريخ 28-7-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة وطى المصيطبة، أثناء محاولته بيع دراجة نوع “GR” لون رمادي، وتبيّن أنها مسروقة من محلّة برج البراجنة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، برفقة آخرين، بسرقة عددٍ من الدّرّاجات الآليّة من مناطق مختلفة، منها برج البراجنة ووطى المصيطبة. كما أقر بقيامه على متن الدّرّاجة ذاتها بعملية سلب امرأة مسنّة بقوّة السّلاح في محلّة السّفارة الكويتيّة، ومحاولة تنفيذ عمليّة سلب أخرى بالطّريقة ذاتها في محلّة أنطلياس.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.