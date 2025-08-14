بعد الإستهداف.. بيان إستنكار!

A + A -

صدر عن بلدية عيترون البيان التالي:



بعد الاعتداء الصهيوني الذي تعرّض له شرطي بلدية عيترون خلال قيامه بواجبه الوظيفي عصر اليوم، وتعرضه لإصابة بليغة، من جراء استهدافه بمسيرة معادية وهو على متن دراجة نارية تابعة للبلدية، الى جانب إصابة أخرى لمواطنة من بلدتنا عيترون، صودف مرورها في المكان في حي الضهور، تدين بلدية عيترون بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، هذا الاعتداء الصارخ على أحد طواقمها، وهو يؤدي مهامه الوظيفية المكشوفة والمعلومة ضمن نطاق عمله الدؤوب لتسيير شؤون الأهالي في البلدة، وفقا للمهام المحددة والقوانين المرعية الإجراء.



إننا في بلدية عيترون، وإذ نؤكد أن الاعتداء على شرطي بلديتنا هو اعتداء صارخ يضاف الى قائمة طويلة من الاعتداءات الصهيونية على الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في لبنان، نضع ما جرى في عهدة الجهات الرسمية المعنية بمتابعة هذه الاعتداءات واتخاذ التدابير المناسبة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يمنّ على المتضررين من هذا العدوان من أبناء بلدتنا وعلى جميع الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات.